Одиозному депутату из ХМАО снизили компенсацию за нравственные страдания

Одиозному депутату городской думы Урая (ХМАО) Леонарду Насибуллину не удалось сорвать куш за незаконный арест. Если суд первой инстанции присудил ему 450 тысяч рублей, то в апелляции эта сумма снизилась втрое. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.
«Насибуллину снизили компенсацию за обыски и арест, которую он отсудил у государства за нравственные страдания после закрытия уголовного дела. Вместо 450 тысяч рублей по итогам апелляции ему полагается всего 150 тысяч рублей», — отмечает инсайдер.
Депутат подтвердил эту информацию в беседе с журналистом агентства. Однако он говорит, что не унывает и готовится обжаловать скромную, по его мнению, выплату за нравственные страдания в кассационном суде Челябинска.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Именно эта сумма и была впоследствии снижена в апелляции.
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