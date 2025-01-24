24 января 2025
23 января 2025

Одиозному депутату из ХМАО снизили компенсацию за нравственные страдания

Депутат Насибуллин из Урая недоволен снижением компенсации за незаконный арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо полумиллиона рублей депутат думы Урая Леонард Насибуллин получит втрое меньше
Вместо полумиллиона рублей депутат думы Урая Леонард Насибуллин получит втрое меньше Фото:

Одиозному депутату городской думы Урая (ХМАО) Леонарду Насибуллину не удалось сорвать куш за незаконный арест. Если суд первой инстанции присудил ему 450 тысяч рублей, то в апелляции эта сумма снизилась втрое. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.

«Насибуллину снизили компенсацию за обыски и арест, которую он отсудил у государства за нравственные страдания после закрытия уголовного дела. Вместо 450 тысяч рублей по итогам апелляции ему полагается всего 150 тысяч рублей», — отмечает инсайдер.

Депутат подтвердил эту информацию в беседе с журналистом агентства. Однако он говорит, что не унывает и готовится обжаловать скромную, по его мнению, выплату за нравственные страдания в кассационном суде Челябинска.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Именно эта сумма и была впоследствии снижена в апелляции.

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Одиозному депутату городской думы Урая (ХМАО) Леонарду Насибуллину не удалось сорвать куш за незаконный арест. Если суд первой инстанции присудил ему 450 тысяч рублей, то в апелляции эта сумма снизилась втрое. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Насибуллину снизили компенсацию за обыски и арест, которую он отсудил у государства за нравственные страдания после закрытия уголовного дела. Вместо 450 тысяч рублей по итогам апелляции ему полагается всего 150 тысяч рублей», — отмечает инсайдер. Депутат подтвердил эту информацию в беседе с журналистом агентства. Однако он говорит, что не унывает и готовится обжаловать скромную, по его мнению, выплату за нравственные страдания в кассационном суде Челябинска. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Именно эта сумма и была впоследствии снижена в апелляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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