04 марта 2025

В ХМАО подросток жестоко избил сверстника и сломал ему ребро

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики возбудили уголовное дело после драки подростков в Нижневартовске
Силовики возбудили уголовное дело после драки подростков в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске 14-летний подросток жестоко избил сверстника и сломал ему ребро. Полиция возбудила уголовное дело.

«[Парень] договорился со своими друзьями и подкараулил в подъезде дома подростка. Там же начал избивать, причем без остановки и жестоко. Мальчику нелюдь сломал седьмое ребро, нанес множественные ушибы», — говорится в telegram-канале «Русской общины». Происшествие случилось еще в 2024 году, но стало известно о нем только сейчас.

Общественники утверждали, что уголовное дело так и не было возбуждено. Однако силовики заявили, что ситуация обстоит иначе.

«В августе 2024 в МОМВД России „Нижневартовский“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести здоровью. И потерпевшему, и подозреваемому на момент совершения было по 14 лет. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

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В Нижневартовске 14-летний подросток жестоко избил сверстника и сломал ему ребро. Полиция возбудила уголовное дело. «[Парень] договорился со своими друзьями и подкараулил в подъезде дома подростка. Там же начал избивать, причем без остановки и жестоко. Мальчику нелюдь сломал седьмое ребро, нанес множественные ушибы», — говорится в telegram-канале «Русской общины». Происшествие случилось еще в 2024 году, но стало известно о нем только сейчас. Общественники утверждали, что уголовное дело так и не было возбуждено. Однако силовики заявили, что ситуация обстоит иначе. «В августе 2024 в МОМВД России „Нижневартовский“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести здоровью. И потерпевшему, и подозреваемому на момент совершения было по 14 лет. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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