В ХМАО подросток жестоко избил сверстника и сломал ему ребро

В Нижневартовске 14-летний подросток жестоко избил сверстника и сломал ему ребро. Полиция возбудила уголовное дело.
«[Парень] договорился со своими друзьями и подкараулил в подъезде дома подростка. Там же начал избивать, причем без остановки и жестоко. Мальчику нелюдь сломал седьмое ребро, нанес множественные ушибы», — говорится в telegram-канале «Русской общины». Происшествие случилось еще в 2024 году, но стало известно о нем только сейчас.
Общественники утверждали, что уголовное дело так и не было возбуждено. Однако силовики заявили, что ситуация обстоит иначе.
«В августе 2024 в МОМВД России „Нижневартовский“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести здоровью. И потерпевшему, и подозреваемому на момент совершения было по 14 лет. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
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