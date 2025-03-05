В Перми на улице сгорел автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто загорелось прямо во время движения
Авто загорелось прямо во время движения Фото:

Днем 5 марта в Перми на улице сгорел автомобиль. Инцидент произошел в районе дома на Луначарского, 97.

«Возгорание машины произошло в процессе движения. Данный инцидент квалифицирован как ДТП», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале.

Машину потушили, но она полностью выгорела. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать инцидент. А также в министерство здравоохранения, чтобы узнать о состоянии водителя. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 5 марта в Перми на улице сгорел автомобиль. Инцидент произошел в районе дома на Луначарского, 97. «Возгорание машины произошло в процессе движения. Данный инцидент квалифицирован как ДТП», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале. Машину потушили, но она полностью выгорела. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать инцидент. А также в министерство здравоохранения, чтобы узнать о состоянии водителя. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...