Авто загорелось прямо во время движения
Днем 5 марта в Перми на улице сгорел автомобиль. Инцидент произошел в районе дома на Луначарского, 97.
«Возгорание машины произошло в процессе движения. Данный инцидент квалифицирован как ДТП», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале.
Машину потушили, но она полностью выгорела. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать инцидент. А также в министерство здравоохранения, чтобы узнать о состоянии водителя. Ответы ожидаются.
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