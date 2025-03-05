Сенатора Шептия привлекли к набору участников СВО в свердловскую власть

Сенатор Виктор Шептий будет участвовать в реализации программы «Управленческие кадры Урала», направленной на интеграцию участников российской спецоперации на Украине в структуры управления Свердловской областью. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.
«Вошел в состав Общественного совета региональной обучающей программы „Управленческие кадры Урала“. <…> Предполагается работа членов Общественного совета в качестве наставников участников программы. Уверен, такое взаимодействие будет полезно для обеих сторон, ребятам есть чему научить своих наставников. По итогам обучения будет создан управленческий кадровый резерв из наших земляков, продемонстрировавших наилучшие результаты и готовых работать в органах власти и других организациях Свердловской области», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Программа запущена по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и является аналогом президентского проекта «Время героев» (самый яркий его представитель — назначенный недавно уральским полпредом главы государства Артем Жога). Прием заявок от желающих поучаствовать в «Управленческих кадрах Урала» начался в феврале.
Как ранее сообщало URA.RU, отбор проходит в три этапа. Первый — регистрация на официальном сайте. Необходимо будет создать личный кабинет, заполнить анкету, прикрепить документы (скан-копии разворота паспорта с фотографией и диплома о высшем образовании, а также личной фотографии портретного типа) и написать эссе.
Второй этап — онлайн-тестирование, оно состоит из опроса на выявление управленческого потенциала (до 160 пунктов, займет примерно 1 час). Также нужно пройти тест интеллектуальной компетентности (до 30 пунктов, примерно 45 минут). Кто успешно пройдет два тестирования, будет приглашен на собеседование. Третий тур пройдет в онлайн и/или офлайн формате.
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