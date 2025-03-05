Команда DS Crew расширяет бизнес в Перми

Танцевальная команда DS Crew, ставшая популярной после победы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, расширяет бизнес в Перми. Мастера хореографии открывают уже вторую танцевальную студию в городе.
«27 марта открывается наша вторая пермская студия на Монастырской. Филиал будет называться DS Dance Studio», — сообщается в telegram-канале команды.
Первая студия DS Crew работает в микрорайоне Крохалева. Команда также в 2023 году запустила онлайн-школу. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. После триумфа они начали активную гастрольную деятельность, в том числе, за пределами России.
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