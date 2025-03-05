05 марта 2025

Команда DS Crew расширяет бизнес в Перми

DS Crew в Перми открывает вторую танцевальную студию
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть танцевальных студий DS Crew растет
Сеть танцевальных студий DS Crew растет Фото:

Танцевальная команда DS Crew, ставшая популярной после победы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, расширяет бизнес в Перми. Мастера хореографии открывают уже вторую танцевальную студию в городе.

«27 марта открывается наша вторая пермская студия на Монастырской. Филиал будет называться DS Dance Studio», — сообщается в telegram-канале команды.

Первая студия DS Crew работает в микрорайоне Крохалева. Команда также в 2023 году запустила онлайн-школу. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. После триумфа они начали активную гастрольную деятельность, в том числе, за пределами России

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Танцевальная команда DS Crew, ставшая популярной после победы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, расширяет бизнес в Перми. Мастера хореографии открывают уже вторую танцевальную студию в городе. «27 марта открывается наша вторая пермская студия на Монастырской. Филиал будет называться DS Dance Studio», — сообщается в telegram-канале команды. Первая студия DS Crew работает в микрорайоне Крохалева. Команда также в 2023 году запустила онлайн-школу. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. После триумфа они начали активную гастрольную деятельность, в том числе, за пределами России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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