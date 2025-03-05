Первая корюшка замечена в Неве раньше срока: возможная причина в загрязнении водоема

Жители Петербурга утром 6 марта заметили первые косяки корюшки у берегов Невы. Обычно эта рыба массово заходит в реку не раньше второй половины марта, когда полностью сходит ледовый покров. Ранний приход заметил «78».
«Первая корюшка поплыла по Неве — причиной раннего „захода“ мог стать выброс производственных отходов», — пишет telegram-канал «78». Ранний приход рыбы вызвал вопросы у горожан и специалистов.
По словам представителя рыбодобывающих организаций Петербурга и Ленобласти Дмитрия Бондарюка, корюшка традиционно заходит в Неву из Финского залива после того, как водоемы полностью освобождаются от льда. Нынешняя ситуация является аномальной и может свидетельствовать о неблагоприятных изменениях в водоеме. Специалист предположил, что причиной преждевременного захода корюшки могли стать выбросы производственных отходов в водоемы региона. В период массового таяния снега и льда существует риск попадания токсичных веществ из отстойников и хранилищ предприятий, расположенных вдоль рек и каналов.
Эксперты отмечают, что любые ядовитые вещества, попадающие в воду, способны нарушить естественные миграционные маршруты рыбы. Корюшка, почувствовав изменение химического состава воды, могла преждевременно начать движение вверх по течению, пытаясь уйти от загрязнения. Несмотря на ранний заход отдельных стай корюшки, основной массовый приход рыбы ожидается ближе к 20 марта.
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