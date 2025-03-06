Пермяку, спасшему ребенка от отчима, вручили благодарность

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Мальчик выбежал на улицу из подъезда и мужчина пришел ему на помощь
Мальчик выбежал на улицу из подъезда и мужчина пришел ему на помощь Фото:

Житель Перми, который спас девятилетнего мальчика от кулаков отчима, получил благодарность. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен Светлана Денисова.

«На очередном собрании Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае вручила благодарственное письмо Андрею Яцуну за его активную гражданскую позицию и защиту ребенка. Этот поступок является ярким примером человечности», — говорится в посте на странице Денисовой.

Омбудсмен также отметила, что пригласила пермяка войти в состав Света отцов. Она подчеркнула, что такими людьми следует гордиться.

Спасать ребенка пришлось от кулаков отчима пермяку пришлось 2 марта. Мужчина избил ребенка и пытался его утопить. Мальчику удалось вырваться, выбежать на улицу и обратиться к прохожим. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, а сам он на время расследования отправлен в СИЗО.

Светлана Денисова и Андрей Яцун
Светлана Денисова и Андрей Яцун
Фото:

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Житель Перми, который спас девятилетнего мальчика от кулаков отчима, получил благодарность. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен Светлана Денисова. «На очередном собрании Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае вручила благодарственное письмо Андрею Яцуну за его активную гражданскую позицию и защиту ребенка. Этот поступок является ярким примером человечности», — говорится в посте на странице Денисовой. Омбудсмен также отметила, что пригласила пермяка войти в состав Света отцов. Она подчеркнула, что такими людьми следует гордиться. Спасать ребенка пришлось от кулаков отчима пермяку пришлось 2 марта. Мужчина избил ребенка и пытался его утопить. Мальчику удалось вырваться, выбежать на улицу и обратиться к прохожим. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, а сам он на время расследования отправлен в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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