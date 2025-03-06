Пермяку, спасшему ребенка от отчима, вручили благодарность

Житель Перми, который спас девятилетнего мальчика от кулаков отчима, получил благодарность. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен Светлана Денисова.
«На очередном собрании Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае вручила благодарственное письмо Андрею Яцуну за его активную гражданскую позицию и защиту ребенка. Этот поступок является ярким примером человечности», — говорится в посте на странице Денисовой.
Омбудсмен также отметила, что пригласила пермяка войти в состав Света отцов. Она подчеркнула, что такими людьми следует гордиться.
Спасать ребенка пришлось от кулаков отчима пермяку пришлось 2 марта. Мужчина избил ребенка и пытался его утопить. Мальчику удалось вырваться, выбежать на улицу и обратиться к прохожим. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, а сам он на время расследования отправлен в СИЗО.
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