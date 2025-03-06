Все районы Челябинской области согласились стать округами

Все 23 района Челябинской области выразили согласие на преобразование в муниципальные округа. Последним из них стал Катав-Ивановский район, чьи депутаты оформили решение о согласии на реформу 4 марта.
После выражения согласия районные депутаты должны выйти на заксобрание региона с инициативой об административно-территориальном преобразовании муниципалитета. После того, как заксобрание примет изменения в соответствующий закон, район станет округом официально.
«Пионерами» в проведении муниципальной реформы в регионе выступили Ашинский и Кусинский районы. Они раньше всех провели общественные слушания по вопросу реформы и обратились в заксобрание. Уже в феврале областные депутаты приняли изменения в законодательство и изменили статус этих территорий.
На внеочередном заседании заксобрания 13 марта будут рассмотрены соответствующие обращения от Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского и Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов. Преобразование территорий станет основной темой повестки заседания.
После преобразования районов в округа будут ликвидированы городские и сельские советы. Городские и сельские поселения потеряют статус самостоятельных муниципальных образований, их администрации станут территориальными отделами администраций районов.
Кроме того, новый статус территорий запустит новый электоральный цикл. Во всех новых округах 14 сентября состоятся выборы окружных собраний депутатов, а затем будут выбраны новые главы округов.
Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы.
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