В аэропорту Кольцово два раза переносили рейс DV-452 авиакомпании SCAT Airlines в Фукуок (Вьетнам) с пересадкой в Таразе (Казахстан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
Рейс должен был отправиться в 21:45 по времени Екатеринбурга и долететь до Тараза к 01:30 по местному времени, затем перелет на остров Фукуок. Вылет из Кольцово переносили уже два раза — сначала на 06:35, сейчас на 07:25. Соответственно перелет на Фукуок тоже переноситься на неизвестное время.
Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
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