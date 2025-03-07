07 марта 2025

В Кольцово уже второй раз переносят вылет в Казахстан. Скрин

В аэропорту Кольцово два раза перенесли рейс в Казахстан и Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс должен был сделать дозаправку в Таразе
Рейс должен был сделать дозаправку в Таразе Фото:

В аэропорту Кольцово два раза переносили рейс DV-452 авиакомпании SCAT Airlines в Фукуок (Вьетнам) с пересадкой в Таразе (Казахстан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Рейс должен был отправиться в 21:45 по времени Екатеринбурга и долететь до Тараза к 01:30 по местному времени, затем перелет на остров Фукуок. Вылет из Кольцово переносили уже два раза — сначала на 06:35, сейчас на 07:25. Соответственно перелет на Фукуок тоже переноситься на неизвестное время.

Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово два раза переносили рейс DV-452 авиакомпании SCAT Airlines в Фукуок (Вьетнам) с пересадкой в Таразе (Казахстан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс должен был отправиться в 21:45 по времени Екатеринбурга и долететь до Тараза к 01:30 по местному времени, затем перелет на остров Фукуок. Вылет из Кольцово переносили уже два раза — сначала на 06:35, сейчас на 07:25. Соответственно перелет на Фукуок тоже переноситься на неизвестное время. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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