В Челябинске проданы почти все билеты на шоу «Уральские Пельмени» «Лучшее». Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), свободными остались места высокой ценовой категории. Выступление комиков состоится 21 марта.
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК в одной из карточек мероприятия. При этом, карточка билетов другой категории остается активной. Доступно 25 мест в партере, их стоимость составляет 7,5 тысячи рублей.
Жители Челябинска первыми увидят новую юмористическую программу «Уральских Пельменей», которая еще не вышла на телеэкраны. В шоу примут участие популярные комики, в том числе Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и Данил Пятков.
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