09 марта 2025

Челябинцы почти раскупили билеты на шоу «Уральские Пельмени». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Билетов на «Уральские Пельмени» почти не осталось
Билетов на «Уральские Пельмени» почти не осталось Фото:

В Челябинске проданы почти все билеты на шоу «Уральские Пельмени» «Лучшее». Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), свободными остались места высокой ценовой категории. Выступление комиков состоится 21 марта.

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК в одной из карточек мероприятия. При этом, карточка билетов другой категории остается активной. Доступно 25 мест в партере, их стоимость составляет 7,5 тысячи рублей.

Жители Челябинска первыми увидят новую юмористическую программу «Уральских Пельменей», которая еще не вышла на телеэкраны. В шоу примут участие популярные комики, в том числе Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и Данил Пятков.

На юмористическое шоу осталось 25 билетов в партере
На юмористическое шоу осталось 25 билетов в партере
Фото:

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В Челябинске проданы почти все билеты на шоу «Уральские Пельмени» «Лучшее». Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), свободными остались места высокой ценовой категории. Выступление комиков состоится 21 марта. «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК в одной из карточек мероприятия. При этом, карточка билетов другой категории остается активной. Доступно 25 мест в партере, их стоимость составляет 7,5 тысячи рублей. Жители Челябинска первыми увидят новую юмористическую программу «Уральских Пельменей», которая еще не вышла на телеэкраны. В шоу примут участие популярные комики, в том числе Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и Данил Пятков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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