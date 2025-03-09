В Челябинской области поставщики не смогли провезти через границу 182 бараньих туши из Казахстана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 3,6 тонны мяса ехало без ветеринарной документации.
«В Челябинской области Россельхознадзор пресек незаконную попытку ввоза из Казахстана 182 бараньих туш без документов. Транспортное средство с потенциально опасным грузом вернули на территорию сопредельного государства», — пояснили URA.RU в офисе ведомства.
Продукция из поселка Карабалык Костанайской области направлялась в Троицк. В отношении перевозчика, гражданина Казахстана, инспекторы составили протокол и привлекли к административной ответственности. С нарушителем провели профилактическую беседу о правилах перевозки поднадзорных грузов в пределах Евразийского экономического союза.
Нарушение совместно выявили сотрудники нескольких служб. Кроме специалистов Россельхознадзора, участие приняли представители Погрануправления ФСБ.
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