09 марта 2025

В Челябинской области запретили контрабанду 182 бараньих туш из Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При попытке ввоза потенциально опасного мяса пострадал перевозчик
При попытке ввоза потенциально опасного мяса пострадал перевозчик Фото:

В Челябинской области поставщики не смогли провезти через границу 182 бараньих туши из Казахстана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 3,6 тонны мяса ехало без ветеринарной документации.

«В Челябинской области Россельхознадзор пресек незаконную попытку ввоза из Казахстана 182 бараньих туш без документов. Транспортное средство с потенциально опасным грузом вернули на территорию сопредельного государства», — пояснили URA.RU в офисе ведомства.

Продукция из поселка Карабалык Костанайской области направлялась в Троицк. В отношении перевозчика, гражданина Казахстана, инспекторы составили протокол и привлекли к административной ответственности. С нарушителем провели профилактическую беседу о правилах перевозки поднадзорных грузов в пределах Евразийского экономического союза.

Нарушение совместно выявили сотрудники нескольких служб. Кроме специалистов Россельхознадзора, участие приняли представители Погрануправления ФСБ.

Бараньи туши направлялись в Россию без ветеринарной документации
Бараньи туши направлялись в Россию без ветеринарной документации
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В Челябинской области поставщики не смогли провезти через границу 182 бараньих туши из Казахстана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 3,6 тонны мяса ехало без ветеринарной документации. «В Челябинской области Россельхознадзор пресек незаконную попытку ввоза из Казахстана 182 бараньих туш без документов. Транспортное средство с потенциально опасным грузом вернули на территорию сопредельного государства», — пояснили URA.RU в офисе ведомства. Продукция из поселка Карабалык Костанайской области направлялась в Троицк. В отношении перевозчика, гражданина Казахстана, инспекторы составили протокол и привлекли к административной ответственности. С нарушителем провели профилактическую беседу о правилах перевозки поднадзорных грузов в пределах Евразийского экономического союза. Нарушение совместно выявили сотрудники нескольких служб. Кроме специалистов Россельхознадзора, участие приняли представители Погрануправления ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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