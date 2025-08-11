Пермские бойцы прямо в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора

Жители Пермского края, участвующие в спецоперации, смогут поучаствовать в выборах губернатора. Как сообщил на заседании Общественной палаты глава крайизбиркома Игорь Вагин, в новых территориях будут открыты специальные избирательные участки.
«Для голосования участников СВО будут открыты специальные избирательные участки в новых территориях РФ», — отметил он. Подробности пока не раскрываются.
На выборах губернатора Прикамья будут применены все формы волеизъявления, которые установлены сегодня законодательством. Это дистанционное электронного голосование, выбор удобного участка через «Мобильный избиратель», голосование «на дому», голосование на экстрерриторальном участке в Москве (всего их в столице14).
«Мы считаем, что предоставление на выборах полного спектра форм голосования исходит, прежде всего, из удобства наших земляков. Если людям это удобно, если это востребовано и если это урегулировано законодательно — мы такую форму применяем», — пояснил Вагин.
Текущая кампания отличается высокой технологичностью, отмечает участник СВО, экс-депутат ЗС Александр Григоренко. В пользу этого говорит тот факт, что в регионе задействованы все способы голосования. Он считает, что скоро 99% избирателей будут голосовать онлайн, потому что это комфортно.
У жителей Пермского края есть запрос на удобное получение услуг, поддерживает избирком глава Общественной палаты Лилия Ширяева. «Считаю, что это удобство предоставляет избирателям возможность выбора любой установленной законодательно формы голосования, которые доступны в нашем регионе», — отметила она.
