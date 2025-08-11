В зданиях бывших детских садов в Перми разместят школу искусств и музстудию

В Перми шесть бывших детских садов будут перепрофилированы. Так, одно из зданий получит школа искусств, в другом разместится центр развития инклюзии.
«Детская школа искусств получит бывшее здание детсада № 227 на ул. Старцева, 35В. Центр дополнительного образования „Ритм“ займет бывший корпус детского сада №96 на ул. Клары Цеткин, 17А», — пишет ИА «Текст».
В здании детсада № 167 ул. Адмирала Нахимова, 14А) расположится Центр дополнительного образования «Исток», музыкальная школа №4 получит корпус на ул. Маршала Рыбалко, 29А. В бывшем детском саду №161 на ул Ким появится Центра развития инклюзивного образования, а школа №77 сейчас претендует на здание детского сада №178. В нем хотят организовать занятия городского школьного телевидения.
