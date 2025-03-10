Супруга губернатора Текслера носит платья, сшитые ее мамой в молодости. Фото, видео

10 марта 2025 в 18:04 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина показала, как носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад. Как рассказала URA.RU первая леди региона, такие вещи она хранит в своем гардеробе. «Это платье моей мамы, ему 45 лет. Она вязала его сама, и я храню такие вещи, мне кажется, это прекрасно», — поделилась с URA.RU Ирина Текслер. Несмотря на возраст платья, цвет пряжи соответствует последнему тренду сезона — бургунди. Текслер отметила, что ее мама носила вещь в свои 30 лет. Трендовое платье Ирины Текслер ее мама носила 45 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина показала, как носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад. Как рассказала URA.RU первая леди региона, такие вещи она хранит в своем гардеробе. «Это платье моей мамы, ему 45 лет. Она вязала его сама, и я храню такие вещи, мне кажется, это прекрасно», — поделилась с URA.RU Ирина Текслер. Несмотря на возраст платья, цвет пряжи соответствует последнему тренду сезона — бургунди. Текслер отметила, что ее мама носила вещь в свои 30 лет.