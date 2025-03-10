Супруга губернатора Текслера носит платья, сшитые ее мамой в молодости. Фото, видео

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Текслер Ирина в платье Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина показала, как носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад. Как рассказала URA.RU первая леди региона, такие вещи она хранит в своем гардеробе.

«Это платье моей мамы, ему 45 лет. Она вязала его сама, и я храню такие вещи, мне кажется, это прекрасно», — поделилась с URA.RU Ирина Текслер.

Несмотря на возраст платья, цвет пряжи соответствует последнему тренду сезона — бургунди. Текслер отметила, что ее мама носила вещь в свои 30 лет.

Текслер Ирина в платье Челябинск
Трендовое платье Ирины Текслер ее мама носила 45 лет назад
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина показала, как носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад. Как рассказала URA.RU первая леди региона, такие вещи она хранит в своем гардеробе. «Это платье моей мамы, ему 45 лет. Она вязала его сама, и я храню такие вещи, мне кажется, это прекрасно», — поделилась с URA.RU Ирина Текслер. Несмотря на возраст платья, цвет пряжи соответствует последнему тренду сезона — бургунди. Текслер отметила, что ее мама носила вещь в свои 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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