Ирина Текслер носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад
Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина показала, как носит платье, вязанное ее мамой 45 лет назад. Как рассказала URA.RU первая леди региона, такие вещи она хранит в своем гардеробе.
«Это платье моей мамы, ему 45 лет. Она вязала его сама, и я храню такие вещи, мне кажется, это прекрасно», — поделилась с URA.RU Ирина Текслер.
Несмотря на возраст платья, цвет пряжи соответствует последнему тренду сезона — бургунди. Текслер отметила, что ее мама носила вещь в свои 30 лет.
Трендовое платье Ирины Текслер ее мама носила 45 лет назад
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