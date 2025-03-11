В ХМАО общественники предлагают устроить карнавал за бюджетный счет

В Лангепасе (ХМАО) общественники задумали устроить театральное зрелище за семь миллионов рублей. Проект представлен на региональный конкурс инициативного бюджетирования, идеи победителей профинансируют из окружного бюджета.
«Театрализованное шествие „Память о прошлом, взгляд в будущее“. Задачи проекта: организовать и провести яркое и запоминающееся театрализованное зрелище, которое подчеркнет красоту и уникальность города, привлечет внимание местных жителей и туристов», — следует из заявки общественников из Лангепаса. Театрализованное шествие планируют провести на Центральной городской площади.
На реализацию проекта, который хотят приурочить ко Дню города, потребуется семь миллионов рублей. На эти деньги планируется закупить реквизит и костюмы, оформить сцену, а также приобрести сопутствующие товары для организации карнавала.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО впервые пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России». На нем эксперты со всей страны поделятся лучшими практиками развития местного самоуправления.
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