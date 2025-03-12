В Екатеринбурге посадили в тюрьму южан, которые сожгли машину судье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Судья занимается гражданскими делами Фото:

В Екатеринбурге приговорили к колонии троих южан, которые в конце 2023 года сожгли машину судье. Информация появилась на сайте Кировского районного суда.

Как писало URA.RU, инцидент произошел утром на улице Комсомольской, 5. Тогда подожгли Hyundai Creta, который принадлежал судья по гражданским делам. Огонь с авто перекинулся на рядом стоящий Volkswagen Polo.

Сыщики оперативно вычислили подозреваемых. Ими оказались Джахан Муфталиев, Шамиль Ахмедов и Хотамшо Манонов. Последнего признали организатором поджога. По версии следствия, на преступление он пошел, потому что судья признала фиктивным его брак с гражданкой РФ. В ходе заседаний он вел себя агрессивно и угрожал ей.

Кировский райсуд отправил фигурантов в колонию общего режима. Манонов получил четыре года, Муфталиев — три года и три месяца, а Ахмедов — 2,5 лет лишения свободы.

Сгоревший Hyundai
Сгоревший Hyundai
Фото:

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В Екатеринбурге приговорили к колонии троих южан, которые в конце 2023 года сожгли машину судье. Информация появилась на сайте Кировского районного суда. Как писало URA.RU, инцидент произошел утром на улице Комсомольской, 5. Тогда подожгли Hyundai Creta, который принадлежал судья по гражданским делам. Огонь с авто перекинулся на рядом стоящий Volkswagen Polo. Сыщики оперативно вычислили подозреваемых. Ими оказались Джахан Муфталиев, Шамиль Ахмедов и Хотамшо Манонов. Последнего признали организатором поджога. По версии следствия, на преступление он пошел, потому что судья признала фиктивным его брак с гражданкой РФ. В ходе заседаний он вел себя агрессивно и угрожал ей. Кировский райсуд отправил фигурантов в колонию общего режима. Манонов получил четыре года, Муфталиев — три года и три месяца, а Ахмедов — 2,5 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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