13 марта 2025

Замглавы кадетской школы на «Уральской Рублевке» отстранили от класса после жалоб на сына

В Сысерти замглавы кадетской школы отстранили от класса после жалоб на ее сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Папа девятиклассника заявлял, что сын замдиректора якобы провоцирует сверстников на драки (архивное фото)
Папа девятиклассника заявлял, что сын замдиректора якобы провоцирует сверстников на драки (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) заместителя директора кадетской школы-интерната имени капитана первого ранга М.В. Банных Ольгу Челнокову отстранили от управления девятым классом после заявлений родителя, что ее сын якобы провоцирует одноклассников. Замдиректора сообщила об этом в родительском чате, рассказал URA.RU папа Артур Абдулин.

«С сегодняшнего дня я не выполняю обязанности классного руководителя 9 „А“ класса. Назначенное на 15 марта собрание не состоится. До назначения нового классного руководителя по всем вопросам прошу обращаться к воспитателю», — написала Челнокова.

Информацию подтвердил и осведомленный источник URA.RU. «Сейчас Ольга Леонидовна исполняет обязанности директора, пока глава кадетской школы находится в отпуске. От классного руководства она была отстранена, так как Минобразования проводит проверку», — отметил он.

Отец девятиклассника заявлял, что подростков якобы провоцирует сын замдиректора Челноковой, которая и руководила девятым классом. По словам отца, противостоящих якобы могут поставить на учет в ПДН. В распоряжении агентства есть видео, на котором якобы изображен Саша (сын замдиректора), замахивающийся кулаками на других кадетов. На кадрах мальчик просит напасть на него и нецензурно выражается. Как утверждал Абдулин, подросток еще и может продавать вейпы.

Директор учреждения Валерий Данченко тогда рассказал URA.RU, что находится в отпуске и обещал провести проверку. Он предполагал, что после проверки Челнокову могут отстранить «ради спокойствия детей».

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В Сысерти (Свердловская область) заместителя директора кадетской школы-интерната имени капитана первого ранга М.В. Банных Ольгу Челнокову отстранили от управления девятым классом после заявлений родителя, что ее сын якобы провоцирует одноклассников. Замдиректора сообщила об этом в родительском чате, рассказал URA.RU папа Артур Абдулин. «С сегодняшнего дня я не выполняю обязанности классного руководителя 9 „А“ класса. Назначенное на 15 марта собрание не состоится. До назначения нового классного руководителя по всем вопросам прошу обращаться к воспитателю», — написала Челнокова. Информацию подтвердил и осведомленный источник URA.RU. «Сейчас Ольга Леонидовна исполняет обязанности директора, пока глава кадетской школы находится в отпуске. От классного руководства она была отстранена, так как Минобразования проводит проверку», — отметил он. Отец девятиклассника заявлял, что подростков якобы провоцирует сын замдиректора Челноковой, которая и руководила девятым классом. По словам отца, противостоящих якобы могут поставить на учет в ПДН. В распоряжении агентства есть видео, на котором якобы изображен Саша (сын замдиректора), замахивающийся кулаками на других кадетов. На кадрах мальчик просит напасть на него и нецензурно выражается. Как утверждал Абдулин, подросток еще и может продавать вейпы. Директор учреждения Валерий Данченко тогда рассказал URA.RU, что находится в отпуске и обещал провести проверку. Он предполагал, что после проверки Челнокову могут отстранить «ради спокойствия детей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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