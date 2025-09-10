В Каменске-Уральском после масштабной реконструкции открылся стадион «Металлист». На обновленной площадке появились современное футбольное поле, легкоатлетические дорожки, новые трибуны, уличные тренажеры и детская игровая зона. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«Теперь в Каменске-Уральском есть все условия для того, чтобы люди любого возраста и уровня подготовки могли заниматься спортом», — написал глава региона в своем telegram-канале. На обновленной площадке будут заниматься 280 воспитанников школы олимпийского резерва.
Перед церемонией открытия стадиона Паслер посетил Синарский трубный завод (входит в ТМК), Уральский алюминиевый завод (входит в РУСАЛ) и Каменск-Уральский металлургический завод. В ходе встреч губернатор обсудил с рабочими зарплаты, условия труда и качество жизни. «Я с удовольствием отметил растущий запрос на здоровый образ жизни», — поделился губернатор, добавив, что один из коллективов пообещал ему выиграть местную спартакиаду.
