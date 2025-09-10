Европейский суд снял санкции с бизнесмена Дмитрия Пумпянского

Европейский суд в Люксембурге отменил санкции в отношении уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, возглавлявшего Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Это следует из решения, опубликованного на сайте инстанции.

«Суд постановил аннулировать решения Совета [ЕС] от 12 сентября 2024 года и от 14 марта 2025 года (продлевающее действие санкций) в отношении господина Пумпянского», — следует из документа. Вместе с этим Совет Европейского союза обязали оплатить все расходы, которые понес бизнесмен, будучи под санкциями.

Ранее суд ЕС постановил аннулировать санкции в отношении Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра. Они аргументировали свои требования тем, что оспариваемые критерии включения в санкционный список являются незаконными.

Пумпянскому в середине марта 2022-го запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили его активы. Сразу после этого Пумпянский покинул посты в Трубной металлургической компании и ГК «Синара». При этом он остался президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

