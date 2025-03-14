Названы уступки, на которые не готов идти Трамп для России

Президент США Дональд Трамп не готов возобновлять поставки российского СПГ в Европу, так как это может создать прямую конкуренцию американским поставщикам. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.
«Однако Трамп не заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Европу. Это было бы нежелательной конкуренцией для американских поставщиков сжиженного газа», — говорится в материале Berliner Morgenpost. В то же время американский президент сделал уже несколько значительных уступок для России. А именно он исключил возможность включения Украины в НАТО, отказался от размещения войск США на украинской территории и заявил о возможном снижении санкций против РФ.
Ранее глава США Дональд Трамп заявлял, что президенту России Владимиру Путину придется пойти на уступки по Украине, передает RT. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Киев никогда не признает за Россией территории, которые сейчас находятся под ее контролем. Аналитики считают, что Москва, в первую очередь, будет руководствоваться своими национальными интересами и не уступит ни США, ни Европе, ни Украине.
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