13 марта 2025

Жога собрал в полпредстве совещание из-за паводков и пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога встретился с кураторами регионов УрФО
Артем Жога встретился с кураторами регионов УрФО Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел совещание по подготовке к сезону паводков и пожаров. Информация об этом появилась в telegram-канале полпредства.

«С учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трёх водохранилищ, необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объёмов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по её результатам», — обратился полпред к участникам совещания. Также он поручил провести инвентаризацию и оценку гидротехнических сооружений.

Что касается пожаров, Жога призвал особо обратить внимание на противопожарную защиту посёлков — часто она не соответствует нормативам. Допускались просчёты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения. «Необходимо учесть все озвученные недочеты и не допустить осложнения ситуации на территории федерального округа в 2025 году», — заключил полпред.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров выделили более миллиарда рублей. А в Тюмени, например, готовятся к небывалым паводкам.

Сезон паводков и пожаров начнется уже скоро
Сезон паводков и пожаров начнется уже скоро
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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел совещание по подготовке к сезону паводков и пожаров. Информация об этом появилась в telegram-канале полпредства. «С учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трёх водохранилищ, необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объёмов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по её результатам», — обратился полпред к участникам совещания. Также он поручил провести инвентаризацию и оценку гидротехнических сооружений. Что касается пожаров, Жога призвал особо обратить внимание на противопожарную защиту посёлков — часто она не соответствует нормативам. Допускались просчёты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения. «Необходимо учесть все озвученные недочеты и не допустить осложнения ситуации на территории федерального округа в 2025 году», — заключил полпред. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров выделили более миллиарда рублей. А в Тюмени, например, готовятся к небывалым паводкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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