Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел совещание по подготовке к сезону паводков и пожаров. Информация об этом появилась в telegram-канале полпредства.
«С учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трёх водохранилищ, необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объёмов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по её результатам», — обратился полпред к участникам совещания. Также он поручил провести инвентаризацию и оценку гидротехнических сооружений.
Что касается пожаров, Жога призвал особо обратить внимание на противопожарную защиту посёлков — часто она не соответствует нормативам. Допускались просчёты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения. «Необходимо учесть все озвученные недочеты и не допустить осложнения ситуации на территории федерального округа в 2025 году», — заключил полпред.
Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров выделили более миллиарда рублей. А в Тюмени, например, готовятся к небывалым паводкам.
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