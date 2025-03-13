13 марта 2025

В отремонтированной школе на Уралмаше дети вынуждены переодеваться на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе есть два гардероба (архивное фото)
В школе есть два гардероба (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ученики школы №68, где недавно завершили капремонт, вынуждены переодеваться на улице. Родители пожаловались, что в новые холлы и гардеробы не помещается столько детей. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Родители сообщали, что им тесно в холле, их не пускают в гардеробы, поэтому некоторым детям приходится переодеваться на улице», — сказал собеседник. Он отметил, что раздетым ученикам приходится одеваться на крыльце здания или школьной площадке.

В департаменте образования мэрии пояснили, что в 68-й школе есть два гардероба, системы которых закреплены за каждым классом, там же есть места для хранения верхней одежды и обуви. «Администрацией школы с обучающимися проведен инструктаж по правилам пользования гардеробными системами. Детям категорически запрещено выходить на улицу без верхней одежды. Данный вопрос находится на контроле», — отметили там.

Учреждение на улице Кировградской, 40а, открыли в начале марта 2025 года. Поводом для проведения капремонта стал обрушившийся потолок в 2023-м. Власти рассчитывали, что в школе будут учиться около 1100 детей.

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В Екатеринбурге ученики школы №68, где недавно завершили капремонт, вынуждены переодеваться на улице. Родители пожаловались, что в новые холлы и гардеробы не помещается столько детей. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Родители сообщали, что им тесно в холле, их не пускают в гардеробы, поэтому некоторым детям приходится переодеваться на улице», — сказал собеседник. Он отметил, что раздетым ученикам приходится одеваться на крыльце здания или школьной площадке. В департаменте образования мэрии пояснили, что в 68-й школе есть два гардероба, системы которых закреплены за каждым классом, там же есть места для хранения верхней одежды и обуви. «Администрацией школы с обучающимися проведен инструктаж по правилам пользования гардеробными системами. Детям категорически запрещено выходить на улицу без верхней одежды. Данный вопрос находится на контроле», — отметили там. Учреждение на улице Кировградской, 40а, открыли в начале марта 2025 года. Поводом для проведения капремонта стал обрушившийся потолок в 2023-м. Власти рассчитывали, что в школе будут учиться около 1100 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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