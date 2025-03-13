13 марта 2025

Аналитики назвали самые популярные иностранные языки у жителей ХМАО

Самым популярным языком для изучения у жителей ХМАО стал немецкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкий и французский языки стали самыми популярными для изучения у югорчан
Немецкий и французский языки стали самыми популярными для изучения у югорчан Фото:

Самыми популярными иностранными языками у югорчан стали немецкий и французский. Об этом сообщают аналитики портала «Авито».

«Аналитики „Авито Услуг“ выяснили, какие иностранные языки активно учат дети и взрослые жители ХМАО. В лидерах — немецкий и французский языки», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Спрос на услуги репетиторов по немецкому языку в феврале вырос на 125% по сравнению с январем. Средняя стоимость обучения за один час составила от 1250 рублей. Активнее югорчане стали интересоваться французским языком — спрос на репетиторов вырос на 50%, час занятий с репетитором стоит от 990 рублей.

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Самыми популярными иностранными языками у югорчан стали немецкий и французский. Об этом сообщают аналитики портала «Авито». «Аналитики „Авито Услуг“ выяснили, какие иностранные языки активно учат дети и взрослые жители ХМАО. В лидерах — немецкий и французский языки», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Спрос на услуги репетиторов по немецкому языку в феврале вырос на 125% по сравнению с январем. Средняя стоимость обучения за один час составила от 1250 рублей. Активнее югорчане стали интересоваться французским языком — спрос на репетиторов вырос на 50%, час занятий с репетитором стоит от 990 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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