Аналитики назвали самые популярные иностранные языки у жителей ХМАО

Самыми популярными иностранными языками у югорчан стали немецкий и французский. Об этом сообщают аналитики портала «Авито».
«Аналитики „Авито Услуг“ выяснили, какие иностранные языки активно учат дети и взрослые жители ХМАО. В лидерах — немецкий и французский языки», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Спрос на услуги репетиторов по немецкому языку в феврале вырос на 125% по сравнению с январем. Средняя стоимость обучения за один час составила от 1250 рублей. Активнее югорчане стали интересоваться французским языком — спрос на репетиторов вырос на 50%, час занятий с репетитором стоит от 990 рублей.
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