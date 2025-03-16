Польша за прошлый год на фоне обострившейся русофобии отказала Генпрокуратуре РФ в экстрадиции 11 россиян. По данным базы федерального розыска МВД РФ, среди них есть челябинец. Речь о Виталии Кудереве, разыскиваемом за мошенничество.
«Кудерев, по данным органа предварительного следствия, заключал с организациями и индивидуальными предпринимателями договоры на поставку прицепов-тяжеловозов. После чего присваивал перечисленные деньги», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Согласно базе федерального розыска МВД РФ, Кудерев разыскивается по статье УК. Речь идет о мошенничестве. Мужчина родился в Челябинске.
На сайте базы мошенников опубликован отзыв на деятельность Кудерева. Согласно информации, мужчина открывал фирму, брал заказ на поставку техники, после банкротил компанию, присваивая деньги себе. Затем повторял схему, регистрируя новое юрлицо.
«Заказал у данной организации полуприцеп тяжеловоз-панелевоз, внес предоплату 35%. Пообещали сделать за 60 дней максимум. Хотя в предложении, подписанном Кудеревым, было прописано 35 дней. По факту ничего нет. Трубку не берут или выключен телефон. Менеджер постоянно врет, предоплату возвращать не хотят. По вине данных деятелей у меня стоит без работы тягач», — описывает действия Кудерева один из потерпевших.
Это дело, как и оставшиеся в списке, никакого отношения к политике не имеют, считают в Генпрокуратуре РФ. Тем не менее власти Польши фактически обеспечили обвиняемым освобождение от уголовной ответственности.
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