Родителям облегчили поступление детей в первый класс. Скрин

«Госуслуги» создали черновик для подачи заявления на поступление в школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Записать ребенка в первый класс теперь можно через «Госуслуги»
Записать ребенка в первый класс теперь можно через «Госуслуги» Фото:

На портале «Госуслуги» теперь доступен черновик заявления на поступление детей в 1-й класс. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ. Это нововведение позволит родителям заранее подготовить все необходимые данные и быстро подать заявление в начале приемной кампании.

«Заполните черновик заявления в 1-й класс на „Госуслугах“, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку „Отправить“. Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля», — говорится в сообщении Минцифры РФ. Информацию об этом представители ведомства разместили в своем telegram-канале.

В дополнение, на портале «Госуслуги» установлен таймер обратного отсчета, который информирует о времени до старта приемной кампании. Там также предусмотрено дополнительное напоминание за день до начала подачи заявлений.

Принимать заявления будут до 30 июня для школ по месту прописки. С 6 июля по 5 сентября — для всех желающих, независимо от места проживания и наличия льгот.

Возможность регистрации детей в первый класс через портал распространяется на всю территорию Российской Федерации, за исключением Москвы и Московской области. Жители данных регионов должны использовать региональные государственные интернет-платформы для оформления записи.

«Госуслуги» создали черновик для подачи заявления на поступление в школу
«Госуслуги» создали черновик для подачи заявления на поступление в школу
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На портале «Госуслуги» теперь доступен черновик заявления на поступление детей в 1-й класс. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ. Это нововведение позволит родителям заранее подготовить все необходимые данные и быстро подать заявление в начале приемной кампании. «Заполните черновик заявления в 1-й класс на „Госуслугах“, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку „Отправить“. Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля», — говорится в сообщении Минцифры РФ. Информацию об этом представители ведомства разместили в своем telegram-канале. В дополнение, на портале «Госуслуги» установлен таймер обратного отсчета, который информирует о времени до старта приемной кампании. Там также предусмотрено дополнительное напоминание за день до начала подачи заявлений. Принимать заявления будут до 30 июня для школ по месту прописки. С 6 июля по 5 сентября — для всех желающих, независимо от места проживания и наличия льгот. Возможность регистрации детей в первый класс через портал распространяется на всю территорию Российской Федерации, за исключением Москвы и Московской области. Жители данных регионов должны использовать региональные государственные интернет-платформы для оформления записи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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