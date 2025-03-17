Кремль — URA.RU: Путин наградит участников операции «Труба»

Президент России Владимир Путин наградит участников операции «Труба». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли глава государства встречаться с военнослужащими, освобождавшими Курскую область.
«Пока по личной встрече каких-то движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, он ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях. Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Минобороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — заявил Песков.
Российская армия провела одну из самых успешных операций, получившую название «Труба» («Поток»). Военные по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород проникли в тыл и разгромили противника. Это позволило резко изменить ситуацию в Курской области и освободить Суджу.
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