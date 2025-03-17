Кремль — URA.RU: Путин наградит участников операции «Труба»

Песков заявил, что Путин наградит участников операции «Труба»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Владимир Путин наградит участников операции «Труба», сообщил Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин наградит участников операции «Труба», сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин наградит участников операции «Труба». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли глава государства встречаться с военнослужащими, освобождавшими Курскую область.

«Пока по личной встрече каких-то движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, он ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях. Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Минобороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — заявил Песков.

Российская армия провела одну из самых успешных операций, получившую название «Труба» («Поток»). Военные по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород проникли в тыл и разгромили противника. Это позволило резко изменить ситуацию в Курской области и освободить Суджу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградит участников операции «Труба». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли глава государства встречаться с военнослужащими, освобождавшими Курскую область. «Пока по личной встрече каких-то движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, он ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях. Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Минобороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — заявил Песков. Российская армия провела одну из самых успешных операций, получившую название «Труба» («Поток»). Военные по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород проникли в тыл и разгромили противника. Это позволило резко изменить ситуацию в Курской области и освободить Суджу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...