Пермский завод увеличил выпуск двигателей для нефтегазодобычи

Пермское ООО «ПЗТО Титан» увеличило выпуск винтовых забойных двигателей для нефтегазодобывающей отрасли. Об этом сообщается на сайте федерального фонда развития промышленности.
«После выхода нового оборудования на проектную мощность объем поставок винтовых забойных двигателей с регулятором угла увеличится с 19 до 51 штук в год. Инвестиции в приобретение современного оборудования превысили 200 млн рублей», — сообщается на сайте.
Продукция компании используется для бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин разной глубины, а также для их ремонта. В России с помощью таких двигателей выполняется до 90% всех буровых работ.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский стратегический завод модернизирует производство: на ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация. В том числе запланирована стройка собственного энергоцентра.
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