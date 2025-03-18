В Пермском крае власти получат право немедленно закрывать киоски с опасной едой

После массовых отравлений власти Пермского края обяжут бизнес соблюдать нормы СанПиН в киосках по продаже еды. Права муниципальных чиновников расширят. Например, они смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с нарушителями.
«Новые требования будут действовать только при подписании новых договоров с операторами НТО. На договоры, заключенные до введения санитарно-эпидемиологических норм, правила не распространяются», — сказано в проекте постановления, опубликованном на сайте регионального минэкономразвития.
Уточняется, что постановление регионального правительства вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
В конце 2024 начале 2025 года в Пермском крае участились случаи отравления пермяков. Два самых массовых произошли в пекарнях «Хлебница» в Перми и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре.
Также профильные ведомства начали борьбу по закрытию киосков с опасной едой. Среди самых частых нарушений — отсутствие маркировок и сопроводительных документов на продукции, санузлов для посетителей и персонала, раздевалок, медкнижек у сотрудников.
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