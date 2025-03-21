В Пермском крае заметили насекомых-каннибалов

Обитатели южных регионов России — богомолы — пришли в Пермский край. Они были замечены в Чайковском районе. Причиной миграции насекомых в Прикамье стало потепление. Об этом URA.RU рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУМихаил Лямин .
«Богомолы уже два года подряд отмечаются в Чайковском районе. Это связано с рядом теплых сезонов. Они идут к нам с более южных территорий Европейской части, а за Уралом из Челябинской области, где они распространены довольно широко, двигаются на север. Активно расселяются самцы богомолов, так как они меньше самок и прекрасно летают. Возможно через несколько лет они станут „полноценными“ представителями фауны Пермского края», — отметил Лямин.
Ученый предположил, что богомолы постепенно продвигаются с юго-западных, лесостепных регионов страны. В Пермском крае отмечен богомол обыкновенный Mantis religiosa. Он питается различными насекомыми, двукрылыми, прямокрылыми, чешуекрылыми.
В открытых источниках указано, что богомолы являются плотоядными насекомыми, и питаются только живой пищей. Они могут охотиться на других насекомых. Известно, что самки богомолов иногда могут при спаривании съесть самца. Тем самым они получают дополнительный белок, который поможет развиваться потомству. Ранее URA.RU рассказывало о том, что богомолы постепенно перемещаются из Челябинской в Свердловскую область.
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