Екатеринбуржцы побывают в легендарной трубе, по которой ВС РФ прорвались в Суджу

В Екатеринбурге установят макет трубы, по которой российская армия проникла в тыл противника в Судже (Курская область). Об этом сообщает пресс-служба Храма на Крови.
«Вблизи флагов с государственной символикой России, на площади, где в конце прошлого года был открыт памятник Государю Императору Александру I, победителю Наполеона, сотрудниками „Газпром трансгаз Екатеринбург“ будет смонтирован и установлен участок трубы протяженностью 16 метров в честь пройденных бойцами русской армии 16 километров в тыл врага в Судже», — говорится в сообщении. Необычный экспонат появится 25 марта.
Диаметр трубы будет идентичным, как у оригинала — 1420 мм. Пройти по трубе смогут все желающие. Также возле храма откроется фотовыставка, где будут представлены кадры с места событий. Специальными гостями станут участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин и главный священник в зоне проведения СВО Дмитрий Василенков.
9 марта бойцы начали контрнаступление в районе Суджи. 800 российских прошли около 15 километров по неиспользуемому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Операция продолжалась около недели и получила название «Труба» («Поток»).
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