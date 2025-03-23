23 марта 2025

Президент Бразилии приедет в Россию на встречу с Путиным

Президент Бразилии Лула посетит Россию для встречи с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Бразилии приедет в РФ
Глава Бразилии приедет в РФ Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, где встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.

«Президент [Лула да Силва] приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина посетить Минск.  Президент России может это сделать в любое удобное для него время.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, где встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим. «Президент [Лула да Силва] приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина посетить Минск.  Президент России может это сделать в любое удобное для него время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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