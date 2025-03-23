В Нижневартовске на улице Дзержинского водитель сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«На улице Дзержинского на переходе у Космоса сбили велосипедиста», — рассказали в telegram-канале ЧП Нижневартовск. Очевидцы отметили, что пострадавший пересекал проезжую часть не спешившись.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автобус насмерть сбил пенсионера. Происшествие случилось на трассе Сургут-Нижневартовск. По предварительным данным, 64-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
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