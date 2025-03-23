23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

В ХМАО велосипедиста сбили на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие случилось на пешеходном переходе по улице Дзержинского в Нижневартовске
Происшествие случилось на пешеходном переходе по улице Дзержинского в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске на улице Дзержинского водитель сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. 

«На улице Дзержинского на переходе у Космоса сбили велосипедиста», — рассказали в telegram-канале ЧП Нижневартовск. Очевидцы отметили, что пострадавший пересекал проезжую часть не спешившись. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается. 

По словам очевидцев, велосипедист не спешился на пешеходном переходе
По словам очевидцев, велосипедист не спешился на пешеходном переходе
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автобус насмерть сбил пенсионера. Происшествие случилось на трассе Сургут-Нижневартовск. По предварительным данным, 64-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. 

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В Нижневартовске на улице Дзержинского водитель сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.  «На улице Дзержинского на переходе у Космоса сбили велосипедиста», — рассказали в telegram-канале ЧП Нижневартовск. Очевидцы отметили, что пострадавший пересекал проезжую часть не спешившись.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автобус насмерть сбил пенсионера. Происшествие случилось на трассе Сургут-Нижневартовск. По предварительным данным, 64-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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