Власти ХМАО собираются на треть увеличить объемы жилого строительства

Правительство ХМАО утвердило план увеличения жилищного строительства на 30% для улучшения условий проживания 5 000 семей. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор округа Руслана Кухарука.
«План предусматривает увеличение объемов жилищного строительства не менее чем на 30%, что позволит дополнительно улучшить условия проживания для 5 000 югорских семей», — заявил Кухарук. Решение направлено на выполнение указа президента РФ о повышении доступности жилья.
Он добавил, что вместе с этим была актуализирована программа капремонта многоквартирных домов: в список добавлено 10 объектов, а 13 исключены как аварийные. Всего в программу включено 6 301 здание.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук анонсировал масштабные планы по реновации и расселению аварийного жилья в регионе, включая строительство новых жилых комплексов и социальной инфраструктуры на месте старых двухэтажек. Эти меры направлены на обновление центральных частей городов, таких как Ханты-Мансийск и Сургут, а также включают строительство в Арктической зоне ХМАО.
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