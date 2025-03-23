23 марта 2025
22 марта 2025

Власти ХМАО собираются на треть увеличить объемы жилого строительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО объемы жилищного строительства увеличатся на 30%
В ХМАО объемы жилищного строительства увеличатся на 30% Фото:

Правительство ХМАО утвердило план увеличения жилищного строительства на 30% для улучшения условий проживания 5 000 семей. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор округа Руслана Кухарука.

«План предусматривает увеличение объемов жилищного строительства не менее чем на 30%, что позволит дополнительно улучшить условия проживания для 5 000 югорских семей», — заявил Кухарук. Решение направлено на выполнение указа президента РФ о повышении доступности жилья.

Он добавил, что вместе с этим была актуализирована программа капремонта многоквартирных домов: в список добавлено 10 объектов, а 13 исключены как аварийные. Всего в программу включено 6 301 здание.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук анонсировал масштабные планы по реновации и расселению аварийного жилья в регионе, включая строительство новых жилых комплексов и социальной инфраструктуры на месте старых двухэтажек. Эти меры направлены на обновление центральных частей городов, таких как Ханты-Мансийск и Сургут, а также включают строительство в Арктической зоне ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство ХМАО утвердило план увеличения жилищного строительства на 30% для улучшения условий проживания 5 000 семей. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор округа Руслана Кухарука. «План предусматривает увеличение объемов жилищного строительства не менее чем на 30%, что позволит дополнительно улучшить условия проживания для 5 000 югорских семей», — заявил Кухарук. Решение направлено на выполнение указа президента РФ о повышении доступности жилья. Он добавил, что вместе с этим была актуализирована программа капремонта многоквартирных домов: в список добавлено 10 объектов, а 13 исключены как аварийные. Всего в программу включено 6 301 здание. Ранее URA.RU писало, что Кухарук анонсировал масштабные планы по реновации и расселению аварийного жилья в регионе, включая строительство новых жилых комплексов и социальной инфраструктуры на месте старых двухэтажек. Эти меры направлены на обновление центральных частей городов, таких как Ханты-Мансийск и Сургут, а также включают строительство в Арктической зоне ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...