Легендарный ученый из Екатеринбурга получила престижное звание

Заведующая кафедрой культурологии Уральского федерального университета (УрФУ) Наталья Кириллова стала почетным профессором. Такое решение было принято на заседании большого ученого совета, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. Кириллова много лет возглавляла театральный институт, «ВГТРК-Урал», а в марте 2025-го получила еще одно звание — по указу президента. Подробнее о легендарном ученом — в материале URA.RU.
До того, как в 2015 году возглавить кафедру, Кириллова 19 лет была профессором кафедры культурологии и социально-культурной деятельности. Она преподает у студентов на направлениях «Культурология», «История искусств», «Социально-культурная деятельность», «Современный музей и творческие индустрии», «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной сфере».
Кириллова читает лекции об основах менеджмента культуры и искусства, медиакультуре, аудиовизуальном творчестве, искусстве и документации. А также о культуре массовых коммуникаций, медиаполитике современной России, креативной индустрии и культурных рынках и многом другом.
В 1978 году Кириллова окончила сценарно-киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) по специальности «Киновед». Продолжая заочную учебу в аспирантуре, она стала работать преподавателем на кафедре эстетики, этики и права Магнитогорского горно-металлургического института. В 1983-м защитила кандидатскую и уехала в Свердловск, где три года была доцентом кафедры философии инженерно-педагогического института.
Десять лет Наталья Кириллова была проректором по учебной и научной работе, профессором кафедры истории искусств Екатеринбургского театрального института, а параллельно — председателем ГЭК и ГАК УрГУ им А.М. Горького по выпуску первых специалистов-культурологов (1994-1996 годы). Кроме того, с 1996 по 1999 годы Кириллова возглавляла Свердловское областное производственное киновидеообъединение, после этого была гендиректором ФГУП «Свердловская государственная телерадиокомпания».
Профессору в 2005 году присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ, в 2015-м Кириллову наградили орденом Дружбы «За высокие достижения в сфере науки, образования, воспитания молодежи». В 2023-м она третий раз стала Лауреатом конкурса УрФУ «Лучший преподаватель», победив в номинации «Профессор года» по гуманитарным наукам. Стаж научно-педагогической деятельности Кирилловой — более 45 лет. Наталья Кириллова также известна как мама заместителя полпреда президента РФ в УрФО Бориса Кириллова, курирующего внутреннюю политику.
3 марта президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. В соответствующий список попала и директор Уральского гуманитарного института Эльвира Сыманюк.
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