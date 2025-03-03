Путин наградил профессоров УрФУ

Президент России Владимир Путин отметил почетными наградами директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвиру Сыманюк и завкафедрой Наталью Кириллову. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу профессорам присвоили почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Указ подписан 3 марта.
Наградой также отметили накладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов путевой машинной станции №169 Свердловской дирекции по ремонту пути Сергея Соловьева. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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