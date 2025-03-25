Сотни бандитов задержали в Свердловской области

25 марта 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Злоумышленники совершили более 1000 преступлений Фото: ИИ © URA.RU В Свердловской области за 2024 год задержали свыше 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению 1058 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал Мешков. По его словам, уровень преступности в регионе стал ниже. Такая тенденция сохраняется последние пять лет, отметил офицер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за 2024 год задержали свыше 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению 1058 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал Мешков. По его словам, уровень преступности в регионе стал ниже. Такая тенденция сохраняется последние пять лет, отметил офицер.