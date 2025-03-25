Сотни бандитов задержали в Свердловской области

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Пистолет, криминал, бандиты. Создано в Midjourney, пистолет, нападение, банда, преступники
Злоумышленники совершили более 1000 преступлений Фото:

В Свердловской области за 2024 год задержали свыше 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.

«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению 1058 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал Мешков.

По его словам, уровень преступности в регионе стал ниже. Такая тенденция сохраняется последние пять лет, отметил офицер.

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В Свердловской области за 2024 год задержали свыше 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению 1058 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал Мешков. По его словам, уровень преступности в регионе стал ниже. Такая тенденция сохраняется последние пять лет, отметил офицер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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