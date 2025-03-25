Сотни бандитов задержали в Свердловской области

В Свердловской области за 2024 год задержали свыше 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.
«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению 1058 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал Мешков.
По его словам, уровень преступности в регионе стал ниже. Такая тенденция сохраняется последние пять лет, отметил офицер.
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