Захарова указала на захватнические амбиции Макрона

Захарова: Франция не уважает территориальную целостность Коморских Островов
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон построит еще одну военную базу
Макрон построит еще одну военную базу Фото:

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона создать на острове Майотта еще одну военную базу говорит о его нежелании уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, а также принимать во внимание решение ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове Майотта как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа», — заявила Захарова в ходе брифинга, который транслируется в ее соцсетях. Она отметила, что планы Макрона доказывают его нежелание уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов и резолюцию Генассамблеи ООН.

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Намерение президента Франции Эммануэля Макрона создать на острове Майотта еще одну военную базу говорит о его нежелании уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, а также принимать во внимание решение ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове Майотта как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа», — заявила Захарова в ходе брифинга, который транслируется в ее соцсетях. Она отметила, что планы Макрона доказывают его нежелание уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов и резолюцию Генассамблеи ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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