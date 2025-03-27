Захарова указала на захватнические амбиции Макрона

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона создать на острове Майотта еще одну военную базу говорит о его нежелании уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, а также принимать во внимание решение ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове Майотта как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа», — заявила Захарова в ходе брифинга, который транслируется в ее соцсетях. Она отметила, что планы Макрона доказывают его нежелание уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов и резолюцию Генассамблеи ООН.
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