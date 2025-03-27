Зеленский собрался на прямые переговоры с Путиным

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что не боится его и готов к любому формату диалога.
«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся, просто Путин хочет продолжения конфликта», — заявил Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина в своем telegram-канале. Он также задался вопросом, что может сказать человек, якобы стремящийся к продолжению огня, на переговорах о мире.
Зеленский подчеркнул, что не намерен молчать или принимать его высказывания, добавив, что его не интересуют разговоры о Крыме или роскошной жизни. По его мнению, такая позиция Путина не удивит никого, кроме динозавров, и подчеркнул необходимость защиты от угроз.
В октябре 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.
В конце декабря прошлого года Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с любым легитимным представителем власти Украины, в том числе с Владимиром Зеленским, однако только при условии его победы на выборах. Он отметил, что подписывать какие-либо документы Россия может только с легитимными властями, коими являются Верховная рада и ее председатели. Полномочия Зеленского истекли еще 20 мая 2024 года.
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