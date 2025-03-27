27 марта 2025

Пермячку, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Дагестане, похоронят в родном селе

Похороны загадочно погибшей в Дагестане пермячки состоятся 28 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку похоронят в родном поселке
Девушку похоронят в родном поселке Фото:

В поселке Кусье-Александровский Пермского края состоится прощание с девушкой, которая улетела из Перми в Дагестан и погибла там при загадочных обстоятельствах. На малой родине ее хоронят после того, как 25 марта тело девушки самолетом доставили в Пермь, где провели повторное вскрытие и взяли образцы для экспертизы. 

«В выписке о причинах смерти, сделанной в морге Махачкалы, указано написано странное. Речь идет об отравлении химическим веществом с неопределенными намерениями, в неустановленном месте», — сообщает perm.aif.ru.

Пока семья погибшей так и не узнала истинную причину смерти девушки. Результаты повторной экспертизы им предстоит ждать около месяца.  В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщают, что материалы процессуальной проверки по данному факту зарегистрированы.

Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. В начале марта 2025 года девушка улетела в Дагестан знакомиться с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил родственникам и сообщил о ее смерти. С его слов, она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную, то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз. Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Родственники настояли на проведении повторного медобследования. 

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В поселке Кусье-Александровский Пермского края состоится прощание с девушкой, которая улетела из Перми в Дагестан и погибла там при загадочных обстоятельствах. На малой родине ее хоронят после того, как 25 марта тело девушки самолетом доставили в Пермь, где провели повторное вскрытие и взяли образцы для экспертизы.  «В выписке о причинах смерти, сделанной в морге Махачкалы, указано написано странное. Речь идет об отравлении химическим веществом с неопределенными намерениями, в неустановленном месте», — сообщает perm.aif.ru. Пока семья погибшей так и не узнала истинную причину смерти девушки. Результаты повторной экспертизы им предстоит ждать около месяца.  В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщают, что материалы процессуальной проверки по данному факту зарегистрированы. Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. В начале марта 2025 года девушка улетела в Дагестан знакомиться с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил родственникам и сообщил о ее смерти. С его слов, она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную, то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз. Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Родственники настояли на проведении повторного медобследования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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