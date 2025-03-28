Свердловский экс-губернатор Куйвашев выделил свое главное достижение

Экс-губернатор Куйвашев назвал ЕКАД своим главным проектом

28 марта 2025 в 16:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев назвал главные проекты за период своей работы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Строительство екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) Евгений Куйвашев назвал одним из своих главных достижений за время работы губернатором. Об этом он заявил в резиденции на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера, сообщает корреспондент URA.RU. «Город нуждался в кольцевой дороге и при поддержке президента РФ [Владимира Путина] нам удалось реализовать этот проект. Да много было разных проектов, национальных проектов, „майские“ указы (от 7 мая 2012 года, целью которых было обеспечение более высокого уровня жизни граждан, — прим. URA.RU). И каждый из них, за каждым указом стоит благополучие людей. Поэтому говорить о чем-то конкретно сложно. Тем более, что во всех нацпроектах и в „майских“ указах, за всеми этими проектами стояли люди. И каждый день приходилось решать те или иные вопросы», — подчеркнул Куйвашев. В резиденции завершилось представление нового главы региона Дениса Паслера. Куйвашев покинул резиденцию. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) Евгений Куйвашев назвал одним из своих главных достижений за время работы губернатором. Об этом он заявил в резиденции на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера, сообщает корреспондент URA.RU. «Город нуждался в кольцевой дороге и при поддержке президента РФ [Владимира Путина] нам удалось реализовать этот проект. Да много было разных проектов, национальных проектов, „майские“ указы (от 7 мая 2012 года, целью которых было обеспечение более высокого уровня жизни граждан, — прим. URA.RU). И каждый из них, за каждым указом стоит благополучие людей. Поэтому говорить о чем-то конкретно сложно. Тем более, что во всех нацпроектах и в „майских“ указах, за всеми этими проектами стояли люди. И каждый день приходилось решать те или иные вопросы», — подчеркнул Куйвашев. В резиденции завершилось представление нового главы региона Дениса Паслера. Куйвашев покинул резиденцию. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.