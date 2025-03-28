Шнуров выпустил песню о похудении

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Новый релиз Шнуров затронул тему препаратов для похудения
Новый релиз Шнуров затронул тему препаратов для похудения Фото:

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню — на этот раз о похудении. В частности, в тексте песни упомянут российский препарат «Тирзетта», который используется для лечения ожирения. Однако, по словам артиста, он остается менее известным по сравнению с европейским аналогом «Оземпик». Музыкант посчитал эту ситуацию несправедливой. 

«В культурный фундамент современной жизни уже давно вбита свая о стройном теле, как некой норме. <...> И тут Оземпик стал именем нарицательным и никому уже не нужно объяснять что это такое. Несмотря на то, что у нас, в России, есть отечественный препарат нового поколения, все по прежнему ссылаются на старика Оземпика. <...> Я решил победить эту несправедливость и вывести Тирзетта на тот уровень узнаваемости, которого она заслуживает», — говорится в посте группы «Ленинград» в соцсети «ВКонтакте». 

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Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню — на этот раз о похудении. В частности, в тексте песни упомянут российский препарат «Тирзетта», который используется для лечения ожирения. Однако, по словам артиста, он остается менее известным по сравнению с европейским аналогом «Оземпик». Музыкант посчитал эту ситуацию несправедливой.  «В культурный фундамент современной жизни уже давно вбита свая о стройном теле, как некой норме. <...> И тут Оземпик стал именем нарицательным и никому уже не нужно объяснять что это такое. Несмотря на то, что у нас, в России, есть отечественный препарат нового поколения, все по прежнему ссылаются на старика Оземпика. <...> Я решил победить эту несправедливость и вывести Тирзетта на тот уровень узнаваемости, которого она заслуживает», — говорится в посте группы «Ленинград» в соцсети «ВКонтакте». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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