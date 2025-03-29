29 марта 2025

Тела погибших при крушении батискафа в Египте россиян вернут на Родину

© Служба новостей «URA.RU»
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Тела затонувших вместе с потерпевшим крушение батискафом россиян вернут в РФ
Тела затонувших вместе с потерпевшим крушение батискафом россиян вернут в РФ Фото:

Процесс возвращения тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в египетской Хургаде, начался. Об этом сообщили дипломаты РФ.

«Процесс репатриации начат», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде. Его приводит РИА Новости.

Трагедия произошла 27 марта, когда батискаф «Синдбад» совершал подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа, когда произошла авария. Предварительно, на борту из 45 человек находились 35 российских туристов. Пятеро россиян и шестеро иностранных граждан погибли. Большинству туристов удалось выжить, также пострадали как минимум девять человек — их эвакуировали и доставили либо в гостиницы, либо в больницы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

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Процесс возвращения тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в египетской Хургаде, начался. Об этом сообщили дипломаты РФ. «Процесс репатриации начат», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде. Его приводит РИА Новости. Трагедия произошла 27 марта, когда батискаф «Синдбад» совершал подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа, когда произошла авария. Предварительно, на борту из 45 человек находились 35 российских туристов. Пятеро россиян и шестеро иностранных граждан погибли. Большинству туристов удалось выжить, также пострадали как минимум девять человек — их эвакуировали и доставили либо в гостиницы, либо в больницы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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