Тела погибших при крушении батискафа в Египте россиян вернут на Родину

Процесс возвращения тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в египетской Хургаде, начался. Об этом сообщили дипломаты РФ.
«Процесс репатриации начат», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде. Его приводит РИА Новости.
Трагедия произошла 27 марта, когда батискаф «Синдбад» совершал подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа, когда произошла авария. Предварительно, на борту из 45 человек находились 35 российских туристов. Пятеро россиян и шестеро иностранных граждан погибли. Большинству туристов удалось выжить, также пострадали как минимум девять человек — их эвакуировали и доставили либо в гостиницы, либо в больницы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.