Росстат похвастался, что все больше россиян могут пользоваться туалетом

30 марта 2025 в 14:34 Размер текста - 17 +

Более 90% россиян могут пользоваться туалетом в 2025 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Росстат обнародовало актуальную статистику санитарно-гигиенических условий россиян. Из нее выяснилось, что почти 92% домохозяйств располагают туалетами в своей квартире или доме, и более 77% имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию. «В 2024 году доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 91,8% — против 89,1% в 2022 году и 88,8% в 2020-м. Туалетом в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой пристройке пользуются только 7,8% домохозяйств, тогда как в 2020 и 2022 годах таковых было около 10,4%. Еще 0,4% респондентов сообщили, что у них отсутствует туалет», — следует из опроса. Он был проведен еще в 2024 году. Тогда были опрошены респонденты из 600 домохозяйств. В целом, доля домохозяйств, использующих централизованную канализацию, увеличилась на 4,5 процентных пункта по сравнению с предыдущими годами. «В 2024 году удаление сточных вод в централизованную канализацию осуществляли 77,1% всех домохозяйств, проживающих в России», — отмечают в Росстате. Исследование также показывает изменения в структуре использования канализационных систем. В частности, уменьшилась доля домохозяйств, использующих выгребные ямы, что может быть связано с расширением доступа к более современным и экологичным способам удаления сточных вод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росстат обнародовало актуальную статистику санитарно-гигиенических условий россиян. Из нее выяснилось, что почти 92% домохозяйств располагают туалетами в своей квартире или доме, и более 77% имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию. «В 2024 году доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 91,8% — против 89,1% в 2022 году и 88,8% в 2020-м. Туалетом в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой пристройке пользуются только 7,8% домохозяйств, тогда как в 2020 и 2022 годах таковых было около 10,4%. Еще 0,4% респондентов сообщили, что у них отсутствует туалет», — следует из опроса. Он был проведен еще в 2024 году. Тогда были опрошены респонденты из 600 домохозяйств. В целом, доля домохозяйств, использующих централизованную канализацию, увеличилась на 4,5 процентных пункта по сравнению с предыдущими годами. «В 2024 году удаление сточных вод в централизованную канализацию осуществляли 77,1% всех домохозяйств, проживающих в России», — отмечают в Росстате. Исследование также показывает изменения в структуре использования канализационных систем. В частности, уменьшилась доля домохозяйств, использующих выгребные ямы, что может быть связано с расширением доступа к более современным и экологичным способам удаления сточных вод.