Бригада ВСУ в Сумской области «исчерпалась» после работы ВС РФ: карта СВО 20 августа

Одна из бригад ВСУ — 156-я отдельная механизированная, бойцов которой ранее перенаправляли в другие бригады, терпящие потери на фронте — исчерпала свои возможности, теперь ее место заняла 158-я. Российская армия продвигается на северо-востоке ДНР, развивая наступление сразу в нескольких населенных пунктах. Постепенно идет окружение города Купянск в Харьковской области, а в селе Хатнее после массированного удара ВС РФ украинская армия публикует списки пропавших без вести. Продвижение армии России на фронте и распорядок сил на линии боевого соприкосновения — в материале URA.RU.
ДНР
Лиманское направление
Российские военные продвигаются на юг в районах населенных пунктов Шандриголово и Среднее в ДНР, взяв в огневые мешки части украинской группировки на этом участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.
«Мы движемся в районах Среднего, Шандриголово, то есть опускаемся на юг и берем группировку украинских боевиков на некоторых участках в огневые мешки», — заявил Марочко. Эксперт подчеркнул, что продвижение стало возможным после взятия 26 июля населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, что позволило силам РФ активнее вести наступательные действия на краснолиманском направлении.
По словам Марочко, российская армия также ведет бои у населенного пункта Серебрянка и добилась успехов в районе Верхнекаменского. Помимо этого, отмечается продвижение российских подразделений юго-западнее Часова Яра.
ЛНР
Серебрянские леса
Российские военные практически уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ на границе ЛНР.
«Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — сообщили в силовых структурах.
Сумское направление
Военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали направлять для участия в боях на других направлениях после того, как ресурсы 156-й бригады оказались исчерпаны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В Сумской области родственники 158-й омбр все активнее ищут своих мужей и сыновей. Все из-за того, что 156-я бригада, о которой мы писали ранее, исчерпала свои возможности, и теперь в „командировку“ в десантные войска отправляются боевики 158-й», — рассказал собеседник агентства. По его словам, после значительных потерь в предыдущих боях командование ВСУ начало перебрасывать личный состав из других соединений.
Командование 156-й омбр уже было вынуждено прикомандировывать военнослужащих к другим подразделениям. Тогда же сообщалось о переброске последних резервов этой бригады для участия в боях под Юнаковкой в Сумской области.
Харьковский фронт
Купянское направление
Российские войска продолжают наступательные действия в районе Купянска, войдя в бои у соседней Соболевки и продвигаясь к Благодатовке на юго-западном направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.
«В районе Купянска у нас есть определенные успехи. Сейчас наши войска уже находятся в районе Соболевки, идут активные боевые действия. Продвигаемся мы по направлению Благодатовки, а там как раз идет трасса Н-26, по которой и снабжают группировку украинских боевиков», — заявил эксперт.
Он уточнил, что несмотря на продвижение российских подразделений, у украинской стороны еще сохраняются пути снабжения в районе населенного пункта Ковшаровка. Однако ключевая трасса Н-26, по которой осуществляется подвоз ресурсов для группировки ВСУ на этом участке, находится под огневым контролем российских военных. По оценке Марочко, это существенно осложняет положение украинских сил в районе Купянска.
Ранее, 18 августа, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские подразделения ведут работу по окружению Купянска с целью освобождения города. Он отметил, что фронтальная атака затруднена из-за укрепленных позиций противника.
Хатненский участок
Зафиксировано увеличение числа пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ, сообщил источник ТАСС. Родственники солдат из 143-й отдельной механизированной бригады и 425-го отдельного штурмового полка публикуют в соцсетях фотографии списков из позывных пропавших бойцов, находившихся на позиции в районе поселка Хатнее. Отмечается, что этот участок подвергся массированным ударам со стороны авиации и артиллерии ВС РФ.
Запорожская область
Из-за удара беспилотника ВСУ по высоковольтному оборудованию по всей территории региона отключилось электричество. Это не повлияло на работу Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина, ее слова передает ТАСС. Бригады энергетиков в усиленном режиме приступили к восстановлению и переключению на резервные линии, но работы осложнялись риском повторных ударов и темным временем суток, написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
Удар по НПЗ на Украине
ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу на территории Украины, который обеспечивал поставки топлива ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны России.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе», — говорится в сообщении. В Министерстве подчеркнули, что цель атаки была достигнута. Все объекты успешно уничтожены.
