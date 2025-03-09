Глава МВД рассказал, как полиция контролирует нелегальных мигрантов в России

Реестр контролируемых иностранных граждан, который запустило МВД в феврале, уже включает 685 тысяч человек. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Данный реестр направлен на ограничение пребывания в стране иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
«Реестр уже действует в течение месяца, не скрою, наше ведомство его разрабатывало. Мы были инициатором три года, мы его пробивали с учетом всех возможных бюрократических проволочек после событий в „Крокус Сити“. И вот уже с февраля он вступил в силу», — сообщил Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале. Он сообщил, что в реестре числится 685 тысяч граждан.
Министр подчеркнул основную цель создания реестра — минимизация числа нелегально пребывающих иностранцев в России. Для занесенных в список лиц предусмотрены строгие ограничения, такие как запрет на пересечение границ субъектов РФ, выполнение банковских операций и регистрацию браков, что должно стимулировать их легализацию и переход к легальному пребыванию и трудоустройству.
По словам Колокольцева, для легализации пребывания иностранных граждан установлен конкретный срок: до 30 апреля. Им необходимо обратиться в органы внутренних дел и предоставить все требуемые документы для легализации своего статуса. После выполнения данных условий лица будут исключены из списка нарушителей режима пребывания.
Он также уточнил, что одной из ключевых особенностей реестра контролируемых лиц является возможность любого гражданина России бесплатно получить доступ к этой базе данных через портал Министерства внутренних дел или через портал государственных услуг. Эта функция особенно полезна при найме на работу иностранных граждан, поскольку позволяет работодателям проверить, находится ли потенциальный сотрудник в списке контролируемых лиц.
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