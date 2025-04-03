Маск останется на госслужбе в США, но с оговоркой

Маск останется работать в Белом доме в роли советника
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Илон Маск продолжит оставаться советником в Белом доме, заявил Джей Ди Вэнс
Илон Маск продолжит оставаться советником в Белом доме, заявил Джей Ди Вэнс Фото:

Американский предприниматель Илон Маск продолжит работу в качестве советника в администрации Трампа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. До этого сообщалось, что Маск занимает должность специального государственного служащего. 

«Его [Илона Маска] борьба с „неконтролируемой бюрократией“ еще не окончена», — подчеркнул Вэнс телеканалу Fox News. При этом накануне американский президент Дональд Трамп говорил, что Маск скоро завершит свою работу в Белом доме. 

Слова Трампа приводили несколько источников, сообщалось, что о своем решении тот объявил в разговоре с близким кругом в Белом доме. В администрации ценят вклад Маска в эффективность правительства страны, но там считают, что предпринимателю следует полноценно вернуться в бизнес.

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Американский предприниматель Илон Маск продолжит работу в качестве советника в администрации Трампа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. До этого сообщалось, что Маск занимает должность специального государственного служащего.  «Его [Илона Маска] борьба с „неконтролируемой бюрократией“ еще не окончена», — подчеркнул Вэнс телеканалу Fox News. При этом накануне американский президент Дональд Трамп говорил, что Маск скоро завершит свою работу в Белом доме.  Слова Трампа приводили несколько источников, сообщалось, что о своем решении тот объявил в разговоре с близким кругом в Белом доме. В администрации ценят вклад Маска в эффективность правительства страны, но там считают, что предпринимателю следует полноценно вернуться в бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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