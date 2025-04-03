Маск останется на госслужбе в США, но с оговоркой

Американский предприниматель Илон Маск продолжит работу в качестве советника в администрации Трампа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. До этого сообщалось, что Маск занимает должность специального государственного служащего.
«Его [Илона Маска] борьба с „неконтролируемой бюрократией“ еще не окончена», — подчеркнул Вэнс телеканалу Fox News. При этом накануне американский президент Дональд Трамп говорил, что Маск скоро завершит свою работу в Белом доме.
Слова Трампа приводили несколько источников, сообщалось, что о своем решении тот объявил в разговоре с близким кругом в Белом доме. В администрации ценят вклад Маска в эффективность правительства страны, но там считают, что предпринимателю следует полноценно вернуться в бизнес.
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