Shot: несколько взрывов прогремели в Таганроге

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ВСУ атаковали Таганрог с помощью дронов
ВСУ атаковали Таганрог с помощью дронов Фото:

Несколько взрывов прогремели на окраине Таганрога. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщают СМИ. 

«Местные жители рассказали, что было слышно пять взрывов на окраине Таганрога около 3 ночи. Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка», — говорится в сообщении Shot. 

Таганрог, город в Ростовской области, уже сталкивался с атаками дронов, последний раз 1 апреля, когда были атакованы жилые районы. В результате атаки пострадали многоквартирные дома, что привело к необходимости обследования квартир и эвакуации жителей.

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Несколько взрывов прогремели на окраине Таганрога. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщают СМИ.  «Местные жители рассказали, что было слышно пять взрывов на окраине Таганрога около 3 ночи. Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка», — говорится в сообщении Shot.  Таганрог, город в Ростовской области, уже сталкивался с атаками дронов, последний раз 1 апреля, когда были атакованы жилые районы. В результате атаки пострадали многоквартирные дома, что привело к необходимости обследования квартир и эвакуации жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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