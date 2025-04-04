Shot: несколько взрывов прогремели в Таганроге

Несколько взрывов прогремели на окраине Таганрога. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщают СМИ.
«Местные жители рассказали, что было слышно пять взрывов на окраине Таганрога около 3 ночи. Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка», — говорится в сообщении Shot.
Таганрог, город в Ростовской области, уже сталкивался с атаками дронов, последний раз 1 апреля, когда были атакованы жилые районы. В результате атаки пострадали многоквартирные дома, что привело к необходимости обследования квартир и эвакуации жителей.
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