Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в Осе Пермского края завершены

Аварийно-восстановительные работы в Осе Пермского края завершены. Холодное водоснабжение подается в полном объеме.
«Благодарю сотрудников МУП „Водоканал-Оса“ за самоотверженность в устранении аварийной ситуации на канализационном коллекторе. Уже в три часа ночи им удалось ликвидировать аварию и восстановить подачу воды», — написал глава муниципалитета Игорь Морозов в соцсети «ВКонтакте».
Вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило. Предварительный срок завершения работ был 4 утра.
URA.RU также писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.
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