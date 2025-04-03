03 апреля 2025

Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в Осе Пермского края завершены

Мэр Осы Морозов: ремонтные работы по восстановлению водоснабжения завершены
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы завершились раньше запланированного срока
Работы завершились раньше запланированного срока Фото:

Аварийно-восстановительные работы в Осе Пермского края завершены. Холодное водоснабжение подается в полном объеме.

«Благодарю сотрудников МУП „Водоканал-Оса“ за самоотверженность в устранении аварийной ситуации на канализационном коллекторе. Уже в три часа ночи им удалось ликвидировать аварию и восстановить подачу воды», — написал глава муниципалитета Игорь Морозов в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило. Предварительный срок завершения работ был 4 утра. 

URA.RU также писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.

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Аварийно-восстановительные работы в Осе Пермского края завершены. Холодное водоснабжение подается в полном объеме. «Благодарю сотрудников МУП „Водоканал-Оса“ за самоотверженность в устранении аварийной ситуации на канализационном коллекторе. Уже в три часа ночи им удалось ликвидировать аварию и восстановить подачу воды», — написал глава муниципалитета Игорь Морозов в соцсети «ВКонтакте». Вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило. Предварительный срок завершения работ был 4 утра.  URA.RU также писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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