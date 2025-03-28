Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное, почти вассальное, положение. Об этом пишет британская газета The Times.
«В Киеве назвали требования США отвратительными. Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — пишет газета.
Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что страна не рассматривает военную помощь от США как долг. Такая позиция политика может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия Киева.
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