28 марта 2025

The Times: новый проект Трампа превратит Украину в вассала США

© Служба новостей «URA.RU»
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Вашингтон вынуждает Киев подписывать соглашения на крайне невыгодных условиях
Вашингтон вынуждает Киев подписывать соглашения на крайне невыгодных условиях Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное, почти вассальное, положение. Об этом пишет британская газета The Times.

«В Киеве назвали требования США отвратительными. Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — пишет газета.

Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что страна не рассматривает военную помощь от США как долг. Такая позиция политика может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия Киева.

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Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное, почти вассальное, положение. Об этом пишет британская газета The Times. «В Киеве назвали требования США отвратительными. Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — пишет газета. Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что страна не рассматривает военную помощь от США как долг. Такая позиция политика может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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