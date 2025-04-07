Дочь челябинского экс-губернатора не смогла переписать ипотеку на другую фирму

Дочь бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского Анна не смогла переписать ипотеку с банка на другую фирму. Как заявила конкурсный управляющий обанкроченной компании Дубровских Елена Соломка, заявление бизнесвумен подала в качестве конкурсного кредитора.
«Дубровская обратилась в арбитражный суд с заявлением к ООО „Интекс“ и „Кредит Урал Банку“ (АО „КУБ“). Просила признать недействительными сделки по установлению ипотеки (залога) в отношении мастерской с эстакадой. Определением арбитражного суда в требовании отказано», — заявила Соломка.
Переписать залогодержателя на его преемника Дубровская намеревалась в качестве последствий недействительности правовых отношений. Того же самого она добивалась в отношении права аренды земли: бизнес-леди также просила ее передать в залог компании «Интекс».
ПО «Монтажник» признан банкротом в сентябре 2020 года. Из-за долгов перед компанией финансово несостоятельным признали также самого Дубровского и его сына. Семья не общается с прессой и комментариев не дает.
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